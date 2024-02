Sofia Stromboli. Ciao poulette !

Sophia Stromboli est capitaine des carabiniers à Palerme. Un paradoxe pour la fille de Gino Stromboli, influent mafieux abattu par la police alors qu'elle n'avait que dix ans. Célibataire, elle vit chez sa grand-mère, qui n'a qu'une idée en tête, la marier ! Hélas pour elle, Sophia n'a que faire des garçons. Pour compléter le tableau, elle est atteinte d'une anomalie génétique rare : la nyctalopie. Par un beau matin de juillet, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé sur une plage idyllique de Sardaigne où Sophia a été mutée suite à une sombre affaire. La capitaine des carabiniers trouve sur la victime une photo d'elle en uniforme prise un an avant sa mutation... Avec Sophia Stromboli, André Taymans et François Walthéry délaissent le temps d'une histoire leurs héroïnes respectives pour nous proposer une enquête haletante et tonitruante qui fera date !