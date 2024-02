Iridescent love, Tome 02

Fûgo et Ren s'entendent à merveille, autant sur le plan physique qu'intellectuel. Tout d'abord sexfriends fuyant tous deux l'amour, ils se rendent vite compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre et décident de sortir ensemble. Profitant d'un moment de répit dans son emploi du temps, Ren retrouve Fûgo pour des vacances en amoureux, où ils vont à nouveau coucher ensemble et réaffirmer leurs sentiments. Peu de temps après, Ren reçoit une importante demande de partenariat et nage en plein bonheur, mais c'était sans se douter qu'à l'entretien il se retrouverait nez à nez avec son ancien responsable et ex petit-ami Shishido, source de de son traumatisme amoureux. La situation ayant changé, Ren décide d'accepter cette collaboration professionnelle avec son ex, mais il n'en oublie pas pour autant ses blessures passées. Ne voulant pas créer de vagues dans son couple, Ren décide de ne pas évoquer son passé avec Fûgo, mais... c'était sans savoir que tout allait éclater au grand jour !