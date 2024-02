Toujours Sucré Tome 2

Le passage du monde de l'université au monde des adultes. Keita et Riichi travaillent à présent, l'un à Tokyo, l'autre à Tokushima. Riichi revient voir son petit ami chaque mois et tous deux apprennent à se découvrir l'un l'autre et à approfondir leur intimité au travers de leur relation à distance. Riichi, terrifié à l'idée que son entourage découvre qu'il est gay se sent sous pression face à l'insistance de Keita à lui faire faire son coming-out. C'est à ce moment-là que Riichi devient ami avec un client gay qui assume son homosexualité. Keita, jaloux, le presse d'autant plus de réfléchir à leur avenir ensemble.