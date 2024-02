Déambulations portuaires. Couleurs lorientaises

La photographie est au coeur de la démarche d'Inventaire du patrimoine. A Lorient, entre patrimoines portuaires et militaires, elle explore l'enchevêtrement des lieux et des activités, entre Kergroise et Keroman, de la criée à la base de sous-marins, des quais aux alvéoles, des grues aux espaces cachés et inaccessibles. Tout y est hors d'échelle et hors du temps. Une errance insolite, dans un dédale de lignes, d'ambiances et de couleurs, pour (ré)inventer les regards portés sur les ports de la ville.