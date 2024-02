Les clés du droit des logiciels. Protéger, valoriser, exploiter, Edition 2024

Ce guide de référence consacré à la pratique du droit des logiciels offre une approche pratique et concrète permettant la protection, la valorisation, et la meilleure exploitation des logiciels dans les entreprises, associations et organisations publiques. Il apporte des réponses claires, des conseils stratégiques et de multiples outils (modèles de contrats, et check-lists). Structuration de l'ouvrage : Les bases de la propriété intellectuelle et du logiciel, qu'est-ce qui est protégé (le code, l'idée, l'algorithme), les clauses essentielles des contrats, les contrats les plus fréquents, les bonnes pratiques (dépôt de logiciel).