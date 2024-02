Foncier agricole et enjeux alimentaires au prisme des relations villes-campagnes

Depuis une vingtaine d'années en France, on observe un mouvement de recréation de liens entre l'agriculture et la ville dans les discours politiques et dans de nombreux projets de territoire. Il est porté par un enjeu qui réactualise les intentions et les pratiques : la reterritorialisation de l'agriculture et du fait alimentaire. Son affirmation est matérialisée dans de nombreux textes académiques autour de la question des circuits courts et plus récemment des projets alimentaires territoriaux. La question foncière n'est pas absente de ces débats, en particulier dans certains espaces urbains et périurbains. Ainsi, "agriculteurs, collectivités locales, citoyens cherchent localement des solutions pour mieux gérer l'extension de l'urbanisation et le bâti agricole, remobiliser des terres en friches ou relocaliser l'approvisionnement alimentaire des villes. On constate ainsi une nouvelle actualité foncière. Evoquer les relations villes-campagnes à travers la thématique du foncier agricole et des enjeux alimentaires permet ainsi de décaler le regard et d'ouvrir des perspectives réflexives. C'est ce démontre ce numéro thématique grâce aux contributions de nombreux. ses chercheur. ses travaillant sur ces thématiques.