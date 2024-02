Atypiques ? Un voyage avec ceux qui pensent et ressentent différemment

Cathy, psychothérapeute, et ses amis Jocelyne et Morgan partent en voyage ensemble en Egypte. Des préparatifs précédant le départ aux diverses activités offertes aux vacanciers, en passant par le vol et l'arrivée à l'hôtel, ce voyage va être pour les trois amis l'occasion de découvrir leurs particularités respectives. Question organisation, Cathy élabore des cartes mentales, Jocelyne fait des check-lists, Morgan improvise en permanence... Mais leurs particularités ne s'arrêtent pas là... Face au stress, aux odeurs, au bruit, ressentir, ainsi que pour mémoriser, analyser, observer, organiser nos actions, nous émouvoir, nous sommes tous différents.