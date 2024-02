Les plus belles voies vertes en France

- Premier guide à recenser et à décrire par le menu l'ensemble des voies vertes de France métropolitaine destinées à tous les publics et notamment aux familles - Présentation des 8000 km de pistes sécurisées et balisées, aménagées le plus souvent sur des chemins de halage ou d'anciennes voies désaffectées - Découverte des voies vertes, cartographiées pour chaque région et décrites - Une sélection des plus beaux tronçons cyclables en France - plus d'une vingtaine - en voies vertes avec leurs spécificités et les coups de coeur de l'auteur En couverture : Sur la ViaRhôna