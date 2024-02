Le photographe des disparus

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Edie reçoit une photo de son mari, présumé tombé au front. Avec l'aide de son beau-frère Harry, un photographe, elle s'approche peu à peu d'une vérité qui pourrait bien bouleverser tout ce qu'elle imaginait... Ne vaudrait-il pas mieux en définitive laisser certaines questions sans réponses ? Une histoire d'amour et de deuil qui n'est pas sans rappeler les romans de Maggie O'Farrell. Un premier roman qui a reçu un excellent accueil outre-Manche. Une histoire d'amour et de deuil impossible, dans la lignée des romans de Maggie O'Farrell Lancashire, 1921. Francis, le mari d'Edie, n'est jamais revenu de la Grande Guerre. Il a été déclaré " disparu, présumé mort ". Malgré ses recherches, la jeune femme n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Aussi l'espoir renaît-il lorsqu'elle reçoit par la poste la photo d'un homme lui ressemblant étrangement. Francis serait-il toujours en vie ? Harry, quant à lui, est engagé par des familles endeuillées pour photographier les tombes de leurs proches tombés au front. Rongé par le souvenir de sa dernière conversation avec son frère Francis, il n'a de cesse de trouver sa sépulture. Même s'ils se sont éloignés au fil des années, Edie et Harry finissent par se rapprocher du fait de leur quête commune. Mais le passé ne cesse de les hanter... Et bien vite tous deux se retrouvent animés de sentiments complexes - envers Francis, vis-à- vis de leur propre relation... Ne vaudrait-il pas mieux en définitive laisser certaines questions sans réponse ? Un premier roman émouvant, inspiré de faits réels survenus au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour les fans de Maggie O'Farrell (La Distance entre nous, L'Etrange disparition d'Esme Lennox, Assez de bleu dans le ciel (Belfond-10/18...) " Cet excellent premier roman est une évocation mélancolique des séquelles de la guerre. " The Times " Un roman touchant sur l'amour et la perte. " Sunday Time