Riposter. Précis de self-défense

De plus en plus de citoyens s'intéressent à leur propre sécurité et se demandent comment réagir en cas de situation d'agression. Pour cela, il est important de comprendre les principes qui régissent le combat de rue, et sur cette base, de se construire un arsenal personnel de techniques "qui marchent" . La self défense s'inscrit dans une optique différente de celle des arts martiaux du point de vue de la finalité, et cela change la façon de s'entraîner. C'est l'objet même du programme de Riposter. Cet ouvrage propose aux pratiquants novices comme confirmés, des connaissances claires et des concepts pratiques faciles à mettre en oeuvre. Il s'agit non seulement de bien identifier la situation de danger, mais encore d'y répondre avec efficacité. Le lecteur novice trouvera dans cet ouvrage des réponses génériques au plus grand nombre de situations, autant dans l'aspect psychologique que technique. Le lecteur confirmé aura quant à lui des directions tangibles pour améliorer sa pratique, adapter son entraînement et se perfectionner dans l'objectif de maximiser ses chances de réactions efficaces en cas d'agression dans la rue.