Yzzy a disparu

Avec ce roman choral exceptionnel, Bruce Benamran le montre : internet, les réseaux sociaux et, désormais, l'intelligence artificielle, altèrent, de façon irréversible, la façon dont les humains construisent leurs identités. Lyndsy est une star d'instagram, au visage mondialement connu. Durant un séjour à Boston pour une séance photos, elle se volatilise d'un hôtel sans laisser la moindre trace. Dès l'annonce de sa disparition, l'inspecteur Steve O'Maley de la police de Boston débute l'enquête, tandis qu'internet s'enflamme : tout le monde semble avoir une opinion sur ce qui s'est produit. Sur les réseaux sociaux, on explique, on théorise, on accuse. Un suspect semble sortir du lot : Tom Goldberg, l'agent de Lyndsy, le seul qui la côtoie quotidiennement. Mais la question reste entière : comment un des visages les plus identifiables au monde peut-il avoir disparu à l'heure où chacun détient une caméra dans sa poche ? " C'est passionnant, dit Bruce, de voir comment on finit par devenir les personnes qu'on incarne virtuellement ! ". Passionnant. . Et vertigineux.