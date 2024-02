Devenir manager. Le guide pas-a-pas

Vous managez ou allez manager une équipe pour la première fois. C'est un grand saut car vous plongez dans un nouveau métier : l'encadrement de personnes. Vous devez maintenant convaincre des gens d'expériences, d'origines et d'aspirations différentes de coopérer et de contribuer pleinement aux objectifs de l'équipe. Vous devez savoir quoi faire et quoi dire pour qu'ils vous suivent et s'investissent sans réserve dans leur activité. Cet ouvrage ultra-pratique vous accompagne, pas à pas, tout au long d'un processus qui installe rapidement confiance mutuelle et coopération dans une équipe. D'abord, en dégageant les idées importantes pour réussir son management quotidien. Ensuite, en montrant, par des exemples pratiques et des guides, comment concrètement traduire ces idées en actes. Enfin, en vous aidant à éviter les erreurs de débutant qui détruiraient votre légitimité. Vous saurez comment exprimer des insatisfactions de manière constructive, manifester votre reconnaissance, gérer sereinement les conflits, mobiliser en contexte de télétravail, manager votre N+1... Avec ce livre, véritable sésame, vous êtes pris par la main pour réussir vos premiers mois dans votre nouveau métier et avoir ensuite, tout au long de votre carrière, le plaisir d'être entouré de collaborateurs dynamiques, productifs, forces de proposition. Remarque : les idées et les techniques proposées dans ce livre concernent principalement le management hiérarchique au sein d'entreprises établies du secteur tertiaire. L'observation montre toutefois que ces idées sont pertinentes en management de projet, comme dans les autres secteurs économiques et dans le secteur public.