Le combat d'une jeune Afghane pour continuer à vivre malgré l'emprise des Talibans. Un témoignage d'une force exceptionnelle, déjà vendu à 40 000 exemplaires. Dix ans dans la peau d'un homme Tous les matins, il conduit la prière à la mosquée. Tous le respectent et l'écoutent avec attention, bien que sa voix soit fluette et son corps fin. C'est un bon musulman, généreux et droit. Ce qu'ils ignorent, c'est que sous ce turban ne se cache pas un imam, mais une jeune fille qui tremble à chaque fois qu'un taliban l'approche, craignant que son secret ne soit découvert. Cachée sous mon turban raconte l'incroyable histoire de Nadia Ghulam. Défigurée à huit ans lors du bombardement de sa maison, cette jeune Afghane se voit très vite dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Mais comment faire, sous un régime qui interdit aux femmes de sortir de chez elles ? Sous l'identité de son frère mort, Nadia va se faire passer pour un garçon, accédant ainsi à l'instruction et a une certaine indépendance... au risque de tomber amoureuse. Une double vie périlleuse qui durera dix ans. Un jour, elle parviendra à s'enfuir pour gagner l'Espagne, où elle vit désormais. Une histoire de courage et de renaissance, dans un pays dévasté par la guerre. Première édition : L'Archipel, 2019. récompensé du Prix Prudenci Bertrana, la plus haute distinction en Catalogne