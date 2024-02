Après la rencontre avec Maïmonide dans Le Prince des Ténèbres, puis la découverte de Bagdad et du califat abbasside dans L'Empoisonneur de Bagdad, Hélène Calvez poursuit son exploration de figures majeures du XIIe siècle. Hildegarde de Bingen (1098-1179), abbesse du monastère du Rupertsberg, visionnaire, thérapeute, botaniste, compositrice, poétesse, adoubée par Bernard de Clairvaux, protégée par le pape, respectée par les rois et les empereurs, est un personnage incontournable de cette époque. Avendeuth, médecin, traducteur, alias le Prince des Ténèbres, Empoisonneur de l'Impossible et Exécutant de Dieu, se devait de rencontrer la moniale, afin de la jauger et la juger. Mais rien ne va se dérouler comme il le pensait. La Sainte et l'Assassin est inspirée de la biographie d'Hildegarde, déclarée Sainte en 2012.