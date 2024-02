Stop à la surconsommation. Préserver la planète

Un livre à destination des plus de 10 ans pour leur apprendre que consommer autrement et préserver la planète, c'est encore possible ! Ce guide leur donnera des pistes pour savoir comment résister à l'attraction des marques, comment s'engager dans la voie de la consommation responsable, et pourquoi pas devenir un(e) militant(e) anti-surconsommation ! Ecrit par la journaliste Emmanuelle Vibert, spécialisée dans l'écologie, les basculements du monde, la consommation responsable , et illustré par Dume, illustrateur du premier livre de la collection Stop à la manipulation consacré aux fake-news et à l'éducation aux médias.