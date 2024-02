Nourrir. Cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre !

Un manifeste pour le monde agricole Jamais nous n'avons eu autant besoin des paysans, jamais nous ne les avons autant maltraités. Le changement climatique, la crise du Covid et la guerre en Ukraine ont remis l'alimentation au coeur des enjeux de société. Mais les critiques sont incessantes, faisant souvent de l'agriculteur le bouc émissaire de nos peurs. Pourtant, les agriculteurs sont pleinement engagés dans la troisième révolution agricole : produire, mais aussi protéger la nature. Ils possèdent toutes les clés du développement durable. Ce sont eux, les premiers écologistes de la Terre. Alors cessons de les pointer du doigt et soutenons-les ! Dans ce manifeste nourri de multiples expériences, Sylvie Brunel nous emmène dans les campagnes du monde, où s'écrit l'avenir de l'humanité et de la planète. A propos de l'autrice Géographe, économiste, écrivain, professeure émérite à Sorbonne Université, Sylvie Brunel a travaillé pendant dix-sept ans dans des ONG, comme Médecins sans frontières et Action contre la faim. Spécialiste des questions de développement, elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité alimentaire. " En un peu plus de 300 pages, une plaidoirie ciselée. " Ghislain de Montalemhert, Le Figaro Magazine " Un livre décapant, informé, plein de colère et de bon sens. " Les Echos " Un vibrant plaidoyer en faveur de la profession". Samuel Ribot, Le Télégramme " Ce livre, c'est un cri d'amour pour les paysans. " Emmanuel Lechypre, La Librairie de l'éco, BFM Business