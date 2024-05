Petit Futé Kerala

Petit Etat situé à l'extrémité sud-ouest de la péninsule indienne, le "pays de Dieu" , comme le nomme ses habitants, déploie fièrement sa succession de paysages à couper le souffle le : labyrinthe de canaux et de lagunes, plages magnifiques sur la mer des Laquedives, forêts tropicales inviolées. Avec le plus fort taux d'alphabétisation du pays, des coutumes ancestrales atypiques et une cuisine subtile, le Kerala est aussi l'un des coeurs culturels de l'Inde. Enclavé par les montagnes des Ghâts occidentaux, la région s'est ouverte au monde par le biais du commerce maritime. Chrétiens, juifs, musulmans et hindous s'y sont livrés pendant des siècles au commerce des épices, comme à Fort Cochin, créant une identité composite à nul autre pareil. Last but not least, grâce à ses infrastructures touristiques développées et de très bonnes conditions sanitaires qui le rendent accessible aux familles, le Kerala constitue la porte d'entrée idéale au sous-continent indien. Une porte que le Petit Futé est heureux de vous ouvrir avec ce guide exclusif.