Ecoutez le bruit de ce crime

Juillet 2000. Une série de disparitions inquiétantes et un assassinat viennent troubler la fête de Deil River. Comble de l'horreur, le cadavre d'un jeune garçon est retrouvé quelques jours plus tard dans la forêt. A l'époque, c'est vers Zeke McKay que tous les regards convergent mais le jeune homme est finalement innocenté. Un peu trop vite ? 2019. Zeke a changé d'identité et mène désormais une existence discrète à New York, où il écrit dans l'ombre des livres pour les autres. Alors que son passé resurgit, Zeke refuse d'y faire face, niant de nouveau toute implication, et envisageant de fuir, encore... car si tout le monde a des secrets, celui que cache Zeke pourrait bien être dévastateur.