Laïka, chienne cosmonaute

1957. Le jeune Igor, 12 ans, vit avec son père Nicolaï une vie de paysans modeste. Un jour, Igor trouve dans la forêt une petite chienne chétive et se prend immédiatement d'a¿ection pour elle. Cette chienne s'appellera Laïka. Très vite adoptée, elle apporte douceur et joie dans le coeur du garçon et de son père. Mais le bonheur est de courte durée car des hommes croisent la route de Laïka et l'embarquent avec eux jusqu'à une base scienti¿que appelée "La Cité des Etoiles" . Révolté de voir son amie enlevée par des inconnus, Igor compte bien retrouver Laïka et veiller à ce qu'on ne lui fasse aucun mal... Il ignore qu'elle va participer malgré elle à un voyage spatial sans retour à bord de Spoutnik 2, et marquer à tout jamais notre histoire.