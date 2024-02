Manuel d'aménagement intérieur. Les conseils d'une architecture pour un agencement sur-mesure

Vous êtes-vous déjà demandé comment un professionnel pourrait repenser l'agencement de votre habitation ? Vous avez déjà fait appel à un architecte d'intérieur, mais vous avez été déçu du résultat ? Vous souhaitez rafraîchir votre logement mais disposez d'un budget limité ? Cet ouvrage vous donne tous les outils et connaissances nécessaires pour concevoir l'aménagement de votre intérieur sans que vous ayez besoin de faire appel à un professionnel. Que vous souhaitiez faire de simples travaux de rafraichissement, ou bien un agrandissement ou même une rénovation totale, ce guide vous accompagne dans toutes les étapes du processus : étude de votre espace, lecture d'un plan, rédaction d'un brief, esquisse finale... Vous aurez ainsi toute les cartes en main et la confiance nécessaire quand l'heure du chantier sera venue. Une approche unique pour vous approprier et concrétiser votre projet et concevoir des espaces à la fois pratiques et esthétiques afin de créer la maison de vos rêves ! .