Tempting Love Tome 2 : L'Athlète

La presse à scandale a encore frappé ! Je m'appelle Bridget, un prénom de célibataire... ce que je suis ! Je le vis plutôt bien en règle générale. Mais ce soir-là j'étais particulièrement déprimée et j'avais décidé de noyer mon désespoir dans une boîte branchée. C'est là que j'ai rencontré Chad, la star de l'équipe de baseball, un vrai tombeur. Malheureusement, les paparazzis s'en sont mêlés. Fatigué de ses frasques, son manager a posé un ultimatum : si Chad n'arrive pas à convaincre le monde entier que je suis sa petite amie - et pas seulement une conquête d'un soir - il peut dire adieu à son contrat juteux... Je ne suis pas du genre à jouer la comédie, mais je vais prendre mon rôle très à coeur... " Une vraie romance doudou qui fait du bien et qu'on lit avec le sourire du début à la fin ! " Au Boudoir Ecarlate "J. Lynn a l'art d'inventer des hommes irrésistibles qui font chavirer le coeur des héroïnes du quotidien que nous sommes. A lire absolument ! " Cocktails and books