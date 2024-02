Le présent ouvrage rappelle les principes de base qui fondent les banques islamiques. Il constitue de plus une introduction aux nouveaux marchés et fournit un ensemble de données et d'applications concrètes ainsi qu'une vue d'ensemble du système bancaire musulman. Ce guide récapitule et explique les termes principaux et la nature des contrats sous-jacents. Il dénonce par ailleurs les phantasmes qui entourent la banque islamique sans masquer les problèmes qu'elle soulève. Il en résulte un texte qui sera utile à la fois aux musulmans désireux de mener une activité, notamment commerciale, dans le monde moderne, mais aussi à tous ceux qui veulent comprendre le monde des affaires des pays et sociétés islamiques d'aujourd'hui. Son auteur, banquier professionnel, a lui-même contribué au développement de produits financiers innovants et travaille au département de formation en sharia de l'Abu Dhabi Islamic Bank.