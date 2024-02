Les chevaliers d'Antarès Tome 11

Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des portails qui nous permettent d'y accéder. Pendant que les Chevaliers d'Antarès, ignorant s'ils ont enfin vaincu les Aculéos, comptent leurs blessés et leurs morts, la tristesse de Wellan va provoquer chez Nemeroff une stupéfiante réaction. Les sorciers se montrant incapables de s'entendre sur la façon de neutraliser Ackley, Wallasse osera-t-il prendre les choses en main ? Zakhar, dont l'ambition a causé la perte de milliers de ses guerriers et l'isolement de son peuple, transmet une offre de paix à Olsson. Mais est-il sincère ? Un cauchemar convainc Eanraig que Javad retient sa mère prisonnière et qu'il a l'intention de la tuer. Ce songe précipitera-t-il l'affrontement entre les Deusalas et les guerriers du dieu-rhinocéros ? Que trouvera Audax à son retour à la forteresse ? Payer le prix des combats.