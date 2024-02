Les chroniques de St Mary Tome 2 : D'écho en échos

Prix découverte à 9, 90 ? . A l'institut St Mary, les historiens n'étudient pas seulement le passé, ils le visitent. Maxwell et ses excentriques confrères historiens partent pour de nouvelles aventures à travers le temps. Promue directrice du département d'Histoire, Maxwell va contrer, à l'aide de son équipe, les plans de leurs ennemis qu'ils croyaient neutralisés. C'est l'Histoire tout entière qui est menacée par ces fantômes du passé. Au bord du burn out, l'historienne utilise ses dernières forces pour maintenir l'équilibre dans l'Histoire et dans sa vie privée. Non sans rudesse, elle doit faire face à l'attaque de Jack l'Eventreur, à un St Mary du futur quelque peu différent, un séjour improvisé à Ninive, ou encore à la mort étrange d'Elizabeth Ière d'Angleterre. Prix Spécial du Prix ActuSF de l'Uchronie 2021 pour l'ensemble de la série.