Spinoza et la difficulté d'être heureux

Spinoza et le bonheur : une philosophie qui enrichit notre compréhension de nous-mêmes. Ce livre se propose d'introduire à la philosophie de Spinoza en étudiant son problème central : quel bonheur est accessible dans un monde désenchanté par la science moderne ? Spinoza a voulu montrer que la connaissance rationnelle de la nature pouvait conduire au bonheur le plus parfait. Or, en traitant l'homme comme une simple partie de la nature, il remet profondément en cause la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes, ce qui fait toute la difficulté de sa philosophie. Cet essai se propose de montrer comment, jusque dans ses aspects les plus abstraits, cette philosophie se propose d'enrichir la compréhension de l'expérience de la vie elle-même.