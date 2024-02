Little Book Sortilèges

Prenez le contrôle de votre destin et exploités les énergies positives naturelles de l'univers grâce à ce guide pour débutant sur la magie blanche. Plongez dans ce guide pour apprendre pas à pas la pratique de la magie blanche et des sortilèges. Vous découvrirez ainsi l'importance des cycles de la Lune, des méthodes pour se connecter à la nature et comment trouver vos propres ingrédients. Des bougies magiques aux incantations en passant par des potions... vous verrez qu'il existe desSORTILEGES POUR TOUS LES BESOINS. Les plus de ce livre : Découvrez toutes les bases de la magie blanche afin vous connecter à votre pouvoir intérieurApprenez à créer des rituels pour attirer la prospérité, des potions pour attirer la chance et le courage, des incantations pour attirer le bonheur, utiliser la lune pour manifester vos rêves... et bien plus encore !