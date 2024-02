Randos bière Grand est. Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

Vous êtes adeptes de randonnée et de bière ? Ce guide est fait pour vous ! Emboîtez le pas de Jérôme Derèze et (re)découvrez le Grand Est, ses paysages et sa richesse brassicole en suivant des itinéraires variés. Ce guide propose 40 itinéraires détaillés accompagnés de photos, d'informations pratiques (durée, dénivelé, difficulté, curiosités à admirer en chemin, etc.) et de descriptions des brasseries et de leurs produits... Tout est réuni pour vous aider à choisir l'itinéraire du jour. Des fichiers GPX à télécharger sont inclus pour chaque rando. Faites chauffer vos mollets : la bière à l'arrivée est assurée !