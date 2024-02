Vendre et capturer de la valeur. Le nouveau modèle de vente en B to B

Si jusqu'à présent, on considérait que les entreprises pouvaient créer de la valeur en rationalisant leurs processus de production ou en renforçant la réputation de leur marque (les gens sont plus enclins à payer davantage pour un produit d'une marque connue et très respectée, comme Apple ou Nike), pour continuer à prospérer, une entreprise doit capter une partie de la valeur qu'elle crée. La capture de la valeur, dans le domaine de la vente, est le processus qui consiste à conserver une partie de la valeur d'une transaction. Prenons l'exemple de réseaux sociaux. Dans les premiers temps Facebook et Twitter notamment possédaient une grande valeur sous la forme de millions d'utilisateurs, mais ils n'avaient aucun moyen de capturer de la valeur sur tous ces utilisateurs. Ils y sont arrivés grâce à la publicité qui leur a permis de se rémunérer. Dans cet ouvrage, l'auteur vous explique comment capturer de la valeur, ce qui implique un changement de paradigme de toute l'entreprise. Vous suivrez Tom Werner, vendeur chez Eltron qui va vivre la transformation de son métier. Vous découvrirez pourquoi il est fondamental de placer la valeur de son entreprise au coeur du processus de vente, pour ensuite découvrir les fondamentaux indispensables à la capture de la vente, pour finir sur un récapitulatif des différentes phases de la vente en suivant cet objectif de capture de la valeur. Afin de pouvoir aligner son entreprise sur cet objectif et développer ses ventes dans une logique win-win.