Mon potager surélevé au fil des saisons

Pour les jardiniers, débutants ou non, se lancer dans la culture de légumes soulève de nombreuses questions : quels légumes faut-il semer ou planter, et quand ? Comment savoir ce qui est prêt à être récolté ? Comment disposer ses plantations son potager en carré ? Ce planificateur annuel guide les débutants en toute simplicité tout au long de l'année. - Des pas à pas pour installer son potager en carré - Des plans de plantation pour chaque saison - Tous les travaux par saison expliqués par des pas à pas et des checklists - Des fiches plantes pour choisir les meilleurs légumes, fruits et herbes aromatiques