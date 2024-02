Nietzsche en schémas

A travers 111 schémas, illustrant à la fois la pensée de l'auteur et ses textes les plus célèbres, cet ouvrage offre une introduction à la philosophie de Nietzche. Nietzsche est un grand psychologue qui a exploré avant Freud les tréfonds de l'inconscient et fait voler en éclats les présupposés séculaires de la philosophie occidentale : règne de la Conscience et de la Raison, unité et constance du Sujet, méfiance du Corps et des Passions... Malgré son immense originalité, Nietzsche était aussi un homme de son temps et de sa classe, et en tant que tel ses écrits sont empreints de préjugés réactionnaires qui le font haïr et mépriser l'écrasante majorité de l'humanité, et tout particulièrement les femmes, le peuple et les démocrates.