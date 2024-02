Ennemis jurés. Tome 1, Mon insupportable coloc

Trey, le nouveau colocataire de Shane à la fac, est un crétin, mais il faut reconnaître qu'il est sacrément sexy. Le problème ? C'est aussi le petit copain très hétéro de sa soeur... Le moins qu'on puisse dire, c'est que Shane est dans un sacré merdier. Il vient juste d'entrer à l'université, et n'a pas d'autre choix que de partager sa chambre avec cet enfoiré de Trey, le petit ami de sa soeur. Le petit ami vraiment très canon de sa soeur. Oh, oh... Pas moyen qu'il se laisse aller à son attirance pour Trey, ça briserait le coeur de sa jumelle. Et puis, non seulement Trey est hétéro, mais en plus, ce n'est pas comme si lui et Shane s'appréciaient, leur relation a toujours été tendue. Seulement, alors que les deux jeunes hommes se voient forcés de cohabiter, ils apprennent à se connaître et à voir au-delà des apparences et des malentendus. Shane et Trey parviendront-ils à mettre de côté leurs sentiments naissants et à ne pas succomber à cette attirance indéniable entre eux ? Cette colocation promet de ne pas être de tout repos... #MM #RomanceContemporaine #Fac #AmourInterdit #EnemiesToLovers #SlowBurn #Secret "Mon insupportable coloc est une histoire sur le pouvoir de guérison de l'amour, mais aussi sur son pouvoir de destruction, ainsi que sur la famille et l'amitié. C'est une histoire sur l'acceptation et la confiance à travers l'incertitude d'un futur qui ne peut nous promettre le "pour toujours" , et sur le fait d'accepter chaque moment comme un cadeau". Novel Approach Reviews "Un récit vraiment adorable. Des personnages bien construits, agréables et bien développés. Si vous aimez les romances de fac, celle-ci est super". Stacey, lectrice Goodreads "Anyta Sunday a le don d'attirer votre attention dès la première page de chacun de ses romans, vous happant jusqu'à ce que le mot "fin" apparaisse. Que ce soit le scénario, les personnages ou les dialogues, tout fonctionne incroyablement bien dans cette série". Scott, lecteur Amazon