Empire. Andy Warhol et le business de la transcendance

Sleep, Kiss, Blowjob, Haircut, Chelsea Girls, les titres sont aussi célèbres que les films mal vus et rarement montrés. Mythique par sa radicalité, ses excès, sa réputation, l'oeuvre cinématographique d'Andy Warhol compte plus de cent cinquante films. Comment celui qui est devenu le plus célèbre des artistes du XXème siècle peut-il être aussi l'un des cinéastes les moins connus de l'histoire du cinéma ? Cette carrière invisible est pourtant un pan fascinant de l'oeuvre Warholienne. Parmi ces films uniques, Empire est l'un des plus emblématiques de son auteur. C'est en partant de cet objet insituable et provocateur - un plan fixe de huit heures sur l'Empire State Building - , que Nicolas Giraud explore le Warhol cinéaste pour s'interroger sur sa singularité cinématographique.