Une vie au service de mon pays

Georges Martin nous reçoit à sa table. Un menu copieux et délicat ! Une entrée relevée et pleine de surprises qui se dévore d'une traite. Le tourbillon des événements nous entraîne des rues enneigées de Davos aux rives de la Caspienne ; du Bazar de Téhéran aux sables de Ryad. Il nous invite à partager ses doutes, ses échecs, ses succès, dans un suspense haletant. Le premier plat est un retour aux traditions de nos grand-mères. Puis c'est au tour des années cinquante et des bouleversements de la décennie suivante. Le rythme s'emballe à nouveau avec le troisième plat, qui nous ouvre les portes du Palais fédéral, suivi d'un tour du monde endiablé. Pour le dessert, il nous réserve une composition originale faite de touches impressionnistes, pleines d'humour et de finesse, sur chacun de ses anciens chefs, de Pierre Aubert à Didier Burkhalter. Georges Martin nous transmet aussi ses leçons de vie. Il est tombé souvent et a appris à se relever. Les portes fermées, il est parvenu à les ouvrir à force de volonté. Les murs infranchissables, il les contourne ! La guerre en Ukraine, qu'il tente de comprendre dans sa complexité historique et politique, est pour lui une amère déception et un énorme défi. On comprend que reconstruire un avenir de paix durable pour ses enfants et petit-enfants est ce qui lui tient le plus à coeur. Infatigable pacifiste, il ne se résoudra jamais à accepter la guerre. Sa vie est un plaidoyer pour la paix et pour une neutralité suisse active au service du monde.