Au lit ! 1 CD audio

C'est le soir, il est tard... un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l'inquiètent... le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre de ses parents mais il n'y a personne. Où sont-ils ? Une balade nocturne l'emmènera, entre rêve et réalité, à la découverte de son propre imaginaire. Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier nous invitent à vivre les péripéties fabuleuses de ce jeune héros. Mots, chants et musique se répondent et nous emportent dans un monde peuplé d'étranges personnages pour des aventures réjouissantes. PRIX FRANCE CULTURE LIVRE AUDIO JEUNESSE Gilles Bizouerne a l'art de restituer ces si réelles frayeurs d'enfant sur un ton juste et rassurant. Sensations fortes et plaisir de grandir garantis ! Télérama Nouvelle réussite du trio qui parvient à faire dialoguer conte, musique et chant. . Coup de coeur des bibliothèques de Paris