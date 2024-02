Les neuf noms du soleil Tome 2 : Persépolis

Automne 401 avant notre ère, plaine de Cunaxa, au coeur de la Mésopotamie. Hoplites venus d'Athènes et de Sparte, frondeurs de Rhodes, cavaliers de Thèbes et de Delphes, archers des Cyclades : ils sont dix mille, vétérans des pires combats. Malgré leur bravoure, l'armée dont ils étaient l'élite n'est plus. Ses bannières, lacérées par les troupes de l'empereur Artaxerxès, gisent dans la poussière de la piste menant à Persépolis. Pour les mercenaires grecs survivant à cette défaite, la sagesse commanderait de rendre les armes et d'accepter l'esclavage. Mais ce serait mal connaître ces hommes que de les croire si facilement soumis. Bercée aux légendes d'Héraclès, d'Achille et d'Ulysse, leur fierté n'a d'égale que leur opiniâtreté. Conscients que peu d'entre eux survivront au périple fou qui s'annonce, ils sont prêts à tout pour regagner l'Hellade, leur commune patrie. Tandis que les satrapes les traquent et se disputent l'honneur de rapporter leurs dépouilles au Roi des rois, ils franchissent marais, déserts et montagnes aux prix de pertes terribles et de sacrifices immenses. Général de leur arrière-garde, Xénophon l'Athénien commande ceux qui, entre tous, ne doivent pas céder...