De ses premiers pas à la télévision jusqu'à la consécration internationale, le parcours de Britney Spears, chanteuse au destin chaotique, icône de trois générations. Par Danny White, auteur bestseller du Sunday Times. Le destin tumultueux de la " Princesse de la pop " 200 millions d'albums vendus dans le monde, 7 tournées à l'international, 20 singles dans le top 20 français... Un succès retentissant... mais à quel prix ? Cette biographie dévoile comment cette petite fille, née en décembre 1981, ayant suivi une éducation religieuse, née dans à McComb (Mississppi), est devenue la princesse de la pop qu'on connaît aujourd'hui. Elle suit son existence chaotique, du sommet des hit-parades à un désespoir (trop ? ) médiatisé. Après une carrière d'enfant star au Mickey Mouse Club en tant qu'animatrice (à 11 ans, elle a coanimé cette émission avec Christina Aguilera, Ryan Gosling et Justin Timberlake ! ), Britney Spears se lance dans la musique et signe avec Jive Records en 1997 à l'âge de quinze ans. Elle se fait connaître mondialement en 1998 grâce à son titre Baby One More Time, l'un des singles les plus vendus au monde. Danny White évoque les coulisses de la bataille juridique qui opposa Britney à son père concernant sa tutelle - qui aura tout de même duré 13 ans ! Ce livre lève le voile sur les polémiques qui ont émaillé sa vie, évoque ses amours et ses succès.