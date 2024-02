A l'occasion de son exposition personnelle "Dans les vents de l'oubli" au centre d'art urbain Fluctuart, Tania Mouraud fait dialoguer sa célèbre série datée de 2005 I HAVE A DREAM avec une nouvelle série intitulée SHMUES. L'écriture devient alors matériau plastique qui exprime un désir de liberté et d'insoumission. La série I HAVE A DREAM emprunte et réactualise la célèbre phrase de Martin Luther King. Par sa graphie hors norme, Tania Mouraud manifeste qu'il convient de batailler pour voir des mots qu'un usage médiatique a fini par rendre invisibles. En associant plusieurs langues - anglais, français, hébreu, chinois, hindi, arabe, coréen - à la singularité de son langage plastique, l'artiste rend au message antiraciste, qui doit "encore une fois" être répété, toute sa force, sa justesse et son efficacité.