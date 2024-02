Migali Tome 6 : Un royaume carrément sucré !

L'Académie Royale est en travaux ! Migali et ses amis vont donc devoir faire leur rentrée dans le château des Collines enchantées, le Royaume de la princesse Parfaite. Exaspérée par la présence des élèves dans son royaume si étincellant, Parfaite et ses copines vont se montrer plus pestes que jamais : la guerre est déclarée !