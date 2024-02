La pêche à pied est une activité très populaire et ses adeptes ne se lassent jamais de flâner au bord de l'eau, de sonder le sable et les mares, ou de scruter les rochers à la recherche de bonnes prises. Mais ne vous laissez pas surprendre pas son apparente facilité : pour être efficace et respecter l'environnement, le pêcheur doit pouvoir identifier les espèces, connaître leur habitat et les techniques de pêche adaptées. Heureusement ce petit manuel pratique et pédagogique est là pour vous aider ! Grâce à des fiches synthétiques illustrées, découvrez plus de 60 espèces de coquillages, crustacés, céphalopodes et poissons variés, ainsi que l'essentiel sur la réglementation et les bons outils de récolte.