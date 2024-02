Nour & Balthazar

Jeune fille de douze ans au caractère bien trempé, Noûr vit en Egypte, sur les rives du Nil, où elle émerveille tout le voisinage par ses dons pour le calcul et pour le chant. Bien loin de là, dans un château branlant du sud de la France, Balthazar est un garçon mélancolique mais passionné, qui s'évade en jouant de son instrument favori, la mandore. En ce Moyen Age de légende, un étonnant dromadaire tisse un lien miraculeux entre ces deux enfants séparés par tout un monde. Et quand un terrible fléau survient, frappant les animaux puis les hommes, Nour et Balthazar combattent ensemble l'ignorance qui divise et la peur qui aveugle. Entre Orient et Occident, aventure et fantaisie, ils vont devoir affronter leurs démons intérieurs, la colère de la nature et une déesse des temps anciens. La musique, dès lors, aura son rôle à jouer...