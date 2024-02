Faire ses plants

- Le guide indispensable pour réaliser ses propres plants à repiquer au jardin. - Faire soi-même ses plans permet de maitriser complètement la qualité et la quantité de ce qu'on souhaite faire pousser au jardin et au potager. C'est économique, car les graines coutent moins cher à l'achat que les plants mais aussi écologique, car moins de transport et cela donne la possibilité de reproduire et multiplier soi-même ses semences. - Tout ce qu'il faut savoir sur le choix du matériel, des substrats et des terreaux, les températures et l'arrosage, etc. - Plus de 30 fiches illustrées de culture de légumes et aromatiques : description, méthode de culture et d'entretien, techniques de germination, de multiplication et de repiquage des plants.