Un espoir rêvé

Burkina Faso. Ella et Lamine se rencontrent dans un camp de réfugiés. IIs ont fui leur village, lui à cause des inondations et des persécutions, elle pour échapper aux kalachnikovs des djihadistes. Certain que leur avenir est ailleurs, Lamine propose à Ella de partir avec lui. Elle ne peut se résoudre à quitter sa famille Mossé, qui voit d'un mauvais oeil sa relation sentimentale avec le jeune Peul. Lamine s'en va seul. De l'Afrique de l'Ouest à l'Europe tant idéalisée, il connaît tous les dangers : le franchissement de frontières où les passeurs le dépouillent, l'esclavage en Libye, la traversée chaotique de la Méditerranée. Au camp, Ella, elle, fonde une petite école pour aider les enfants réfugiés. Arrivé en Italie puis en France, Lamine survit vaille que vaille. Finalement, une association et ses bénévoles lui permettent d'obtenir la nationalité française. Quelques années après, il revient au Burkina Faso avec des enseignants et des ONG internationales qui examinent le projet éducatif de la jeune fille. Au camp, ses espoirs rejoindront-ils les rêves d'Ella ?