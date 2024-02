Danton et Robespierre. Le choc de la Révolution

Tout semblait les unir. Ils étaient avocats et membres de la petite bourgeoisie provinciale. Ils étaient tous les deux révolutionnaires, patriotes, démocrates, républicains. Tous deux, premiers élus de Paris, étaient du même parti de la Montagne, fréquentaient le même club politique, avaient les mêmes amis, les mêmes rivaux. Ils promirent de donner leur vie pour la Révolution et moururent la même année, à trois mois près. Duo devenu duel, Danton et Robespierre sont restés deux monstres politiques incarnant deux faces de la Révolution française. Jeunes et déjà célèbres, ils ont gouverné la France par la puissance de leurs discours et sont le miroir d'une génération et d'un élan collectif qui fascinent toujours. En enquêtant sur leur enfance, leur vie avant 1789, leur conquête du pouvoir, jusqu'à leur chute, ce livre explore l'un des plus grands chocs de l'histoire de France. Ainsi, " Loris Chavanette, qui connaît sa Révolution sur le bout des doigts, relance le débat avec ce talent propre à ceux – et ils sont rares – qui savent allier les rigueurs de la recherche et de la méthode aux intuitions de l'écrivain, à un style, à un ton, à des surprises de constructions sans cesse renouvelées " écrit Emmanuel de Waresquiel dans sa lumineuse préface.