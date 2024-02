Une enquête berlinoise Tome 3 : Goldstein

Berlin 1931 : La crise économique se transforme en crise bancaire, les affrontements entre les SA et les communistes sont de plus en plus violents, la lutte pour le pouvoir fait rage dans la pègre, et Gereon Rath est chargé de filer un gangster américain de passage à Berlin : Abraham "Abe" Goldstein. Mais ce qui devait être une simple faveur pour le FBI se transforme en une course mortelle. Tout commence au KaDeWe. Alex, et Benny, deux voleurs occasionnels sans abri, se laissent enfermer dans le luxueux temple de la consommation de la ville pour y dérober des bijoux. Mais le vol tourne mal. Alex parvient à s'échapper de justesse, mais assiste à la chute mortelle de Benny - poussé du toit par un policier. A partir de là, elle est pourchassée. Rath, quant à lui, s'ennuie à son poste d'observation à l'hôtel Excelsior, où Goldstein a pris ses quartiers. Personne ne se doute que le gangster se déplace depuis longtemps librement dans la ville et qu'il s'y est procuré une arme. Pendant ce temps, le chef de la pègre Johann Marlow oblige Rath à mener une enquête privée : Hugo le rouge, chef du club de boxe Berolina et partenaire en affaires de Marlow, a disparu. Gereon Rath se retrouve rapidement au milieu d'une guerre des gangs. Et puis il y a Charlotte Ritter, sa fiancée, qui a commencé son stage juridique préparatoire au tribunal d'instance de Lichtenberg. Lorsqu'elle laisse s'échapper une jeune conductrice clandestine lors d'un interrogatoire, son enquête et celle de Gereon se rejoignent soudain. Goldstein dresse le panorama d'une ville déchirée sur la voie du fascisme avec, au milieu de tout cela, la collision de deux mondes : le monde des gangsters américains et celui des nazis qui se renforcent à Berlin. Né en 1962 près de Cologne, passionné d'histoire, Volker Kutscher a été journaliste avant de se tourner vers le roman policier. Les enquêtes du commissaire Rath sont traduites dans une vingtaine de pays.