Jacques Boireau (1946-2011) fut un secret bien gardé des littératures françaises de l'imaginaire. Révélé en 1976 dans la revue Univers, il poursuivit une discrète carrière de nouvelliste, seulement reconnue en 1980 par un prix Rosny aîné. Il est grand temps d'enfin découvrir cette forte plume, spécialiste des uchronies douce-amères. Dans un monde où les Arabes ont colonisé la France dès le VIIe siècle, Les Chroniques sarrasines s'impose comme un roman d'une stupéfiante actualité. Dès les années 1980, Jacques Boireau s'interroge sur l'importance cruciale d'une société écologique basée sur les énergies renouvelables et sur la tolérance et la cohabitation ethnique qu'il juge possible et les conséquences d'une occupation, quand bien même celle-ci est devenue douce. Débuté en 1976, le cycle des Chroniques sarrasines a été poursuivi par son auteur pendant 40 ans et le manuscrit complet a été retrouvé après sa mort par le spécialiste Richard Comballot. Il s'agit donc d'une oeuvre très longuement peaufinée, comparable au meilleur de Jacques Abeille et d'Ursula Le Guin. A l'écoute des retours que nous avons eu sur notre collection La Bibliothèque des vertiges, nous avons pris la décision de refondre la charte graphique de celle-ci. En 2024, nous proposons des couvertures plus figuratives, en accord avec les codes contemporains du genre, mais toujours avec l'approche visuelle qui fait le coeur de notre maison.