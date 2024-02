Var. Randonnées insolites

23 randonnées à la découverte de sites qui en étonneront plus d'un ! Le Var est surtout réputé pour son littoral et son tourisme balnéaire. Cependant, sa géologie favorise la formation de paysages aussi variés qu'insolites. Gorges, arches naturelles, lapiaz, monolithes, baumes et autres truffières sont autant de prétextes à randonner dans ce département dont 60% de son territoire est occupé par les forêts, ce qui en fait une des régions métropolitaines les plus boisées. Ce guide s'adresse à tous les randonneurs curieux et amateurs de paysages pittoresques, désireux de dénicher de nombreuses beautés naturelles, des lieux historiques ou encore des spots confidentiels à l'écart des grandes fréquentations. Du rivage de Six-Fours à l'Esterel et du Verdon au littoral de la Grande Bleue, nombreuses sont les opportunités de découvrir d'insolites merveilles. Les chapelles emblématiques, les sites mégalithiques, les phyllades de Giens et son arche aux allures de chevelure, la rhyolite des gorges du Blavet, les roches rouges percées du San Luen, le tunnel naturel de Colle Vieille ou encore les grès de Sainte-Anne ne sont que quelques-unes des destinations proposées dans cet ouvrage qui fait également référence à la faune et la flore locales.