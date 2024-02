Concours Attaché territorial. Catégorie A - Préparation rapide et complète à toutes les épreuves ! Edition 2024

Préparez-vous activement à toutes les épreuves de votre concours grâce à : une présentation du concours, des épreuves et du métier ; un QCM général d'auto-évaluation pour vous orienter dans votre préparation ; un cours sous forme de fiches synthétiques permettant d'aller à l'essentiel ; des QCM pour tester vos connaissances ; des exercices corrigés classés par niveau de difficulté pour vous exercer ; des sujets d'annales et inédits accompagnés d'astuces pour aborder le sujet (gestion du temps, analyse du sujet...) et des propositions de corrigés détaillés pour vous mettre en situation. Offert en ligne : 16 schémas de synthèse inédits ; des fiches de cours audio.