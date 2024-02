Bâtard. Edition spéciale en couleurs

May et son fils Eugene tracent la route, le coffre de leur voiture rempli de sacs de billets de banque. Ils viennent juste de participer à un "coup" exceptionnel : 52 hold-ups simultanés à la même heure, dans la même ville. La police n'a rien pu faire ! Mais à l'heure du partage, alors que leurs complices s'entretuent pour s'accaparer le butin, May et Eugene n'ont pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Un pur polar survitaminé et aux personnages attachants, qui a su séduire les critiques lors de sa sortie.