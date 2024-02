Le vieil homme et son chat Tome 9 : Le vieil homme et son chat sont de bon poil

Une nouvelle année commence sur l'île aux chats. Entre les facéties et les sautes d'humeur de son chat Tama, Daikichi aime à se replonger dans ses souvenirs à l'occasion d'une rencontre, d'un repas ou d'une promenade. Les films de samourais que son père l'emmenait voir au cinéma, les réunions de famille autour de la table chauffante, les excursions en train avec Mémé... Au fil de ces allers et retours dans le temps, c'est un art de vivre ensemble que Daikichi et Tama nous donnent à voir.