La fin des dinosaures. Comment leur disparition a permis l'apparition de l'homme

La fascinante histoire de l'extinction des dinosaures et des débuts de l'humanité ! Le saviez-vous ? Si les dinosaures n'avaient pas disparu il y a soixante-six millions d'années à la suite d'un impact d'une météorite gigantesque dans le golfe du Mexique, nous ne serions pas là. L'homme n'aurait pas pu exister. En effet les dinosaures dominaient le monde et écrasaient les mammifères dont nous sommes issus. La disparition de ces grands reptiles leur a permis de se développer. C'est cette histoire passionnante que l'auteur raconte ici à la manière d'une pièce en trois actes : la vie en France à la fin du Crétacé supérieur ; l'impact de la météorite et ses effets dévastateurs ; la renaissance des mammifères et l'émergence de l'homme. Vous vous promènerez dans le sud de la France, du côté de Cahors, et partagerez la vie des derniers dinosaures. Vous assisterez au désastre planétaire, à leur agonie, à l'extinction de 75 % des espèces animales. Vous comprendrez pourquoi, quelques centaines de milliers d'années plus tard, des mammifères de la taille d'un mulot ont progressivement grandi, mué, grimpé dans les arbres, donnant naissance aux primates... dont nous sommes issus. Une saga étonnante qui aide à mieux comprendre le prodigieux destin de l'humanité.